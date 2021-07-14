صور.. وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، الدكتور حسن محمدين، مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى، أبو العينين حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





وبحسب بيان اليوم الأربعاء، هنأ الوزير أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول العيد الأضحى المبارك و23 يوليو، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بالسلام والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

أشاد عبد الغفار بمبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا الاستجابة الفورية للجامعات والمعاهد للمشاركة فى هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الجامعات والمعاهد شاركت بما يقرب من 60 مليون جنيه، تأكيدًا لدور المجتمع الأكاديمى المصرى فى المشاركة المجتمعية، وانطلاقًا من الدور الريادى لمصر فى دعم الشعب الفلسطينى الشقيق.

وقدم الوزير الشكر لجميع المعاهد على نجاحها فى تنظيم الامتحانات، والتى كانت تمثل تحديًّا كبيرًا بمراحلها المختلفة خلال الفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور لجنة المتابعة بالوزارة، التى كانت تعمل على مدار اليوم لمتابعة الامتحانات، وحل جميع المشاكل، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين فى المعاهد على الانضباط والالتزام خلال امتحانات نهاية العام الدراسى، وإتمامها على النحو الأمثل.

وشدد عبد الغفار على أهمية التزام المعاهد بسرعة إعلان النتائج للطلاب، والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2021-2022، موجهًا بضرورة قيام كل معهد بوضع تصور كامل حول سير الدراسة فى العام الدراسى الجديد، خصوصا فى ظل جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة موافاته بتصور كامل وخطة عمل مستقبلية عن استعدادات المعاهد للعام الدراسى الجديد، سواء على مستوى النواحى الإدارية أو الأكاديمية.

وطالب الوزير لجان القطاعات المختلفة بسرعة الانتهاء من تحديث اللوائح الدراسية، وتطوير البرامج للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على أن تشمل التعديلات تطويرًا فى أساليب وطرق التدريس لتشمل التعليم عن بعد، من خلال البرامج التفاعلية، واستمرار متابعة أعمال المعاهد؛ لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع، من حيث جودة العملية التعليمية، والتزام المعاهد بأداء دورها المنوط للطلاب.

وأكد عبد الغفار، ضرورة وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة، لسرعة توفير كميات مناسبة من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا لكافة منتسبى المعاهد، وتخصيص أماكن لهذا الغرض حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والإداريين، وجميع العاملين من الحصول على التطعيم حفاظًا على سلامتهم.

وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات على تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يسمح بتخريج الطالب عقب استيفائه عدد الساعات المطلوبة فى تخصصه، مطالبًا المعاهد بضرورة البدء فى اتخاذ اللازم نحو تطوير اللوائح، بما يؤدى إلى تنفيذ هذا التطوير المهم.

ودعا عبدالغفار إلى ضرورة وضع تصور حول تعديل القانون رقم 52 لسنة 1970 المنظم لشؤون المعاهد العالية الخاصة، من خلال مشاركة جميع المعاهد باقتراحاتها، حتى يكون القانون مواكبًا للظروف والتطورات العصرية الراهنة، التى تشهدها منظومة التعليم العالى فى مصر والعالم.