/640531/محلية-النواب-تناقش-5-طلبات-إحاطة-خاصة-بمحافظة-أسيوط-بحضور-المحافظ

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الاربعاء، لمناقشة عدد من المشروعات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كما تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة اسيوط بحضور المحافظ اللواء عصام سعد ، ومنها:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية

طلب الاحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن ضرورة إقامة كوبرى علوى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز صدفا – محافظة أسيوط، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالطرق الداخلية بالمركز، ومدى تأثير ذلك على سير حياة المواطنين.

- طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.

اشغالات الجائلين

طلب الاحاطة المقدم من النائب حسام ماضي، بشأن تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط – محافظة أسيوط، فضلا عن عدم رصف الشوارع، وتقاعس موظفي الوحدة المحلية عن مواجهة الاشغالات مما أدى إلى صعوبة سير المواطنين.

انتشار القمامة

- طلب الاحاطة المقدم من النائبة مريم عبدالملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، على الرغم من وجود صناديق لجمع القمامة.

طلبي الاحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير، بشأن الأول: تهديد محافظة أسيوط بطرد المواطنين مستأجري محالات سوق مركز القوصية، وإلغاء عقودهم المحررة منذ أكثر من 30 عما ،وتحرير عقود جديدة بأسعار تزيد على الاسعار القديمة بنسبة 500 %،فضلا عن المغالاة في تقدير أسعار تقنين الاراضي الصحراوية التي قام المواطنين باستصلاحها، وذلك مقارنة بالمحافظات الاخرى، وتأخر المحافظة في إنشاء مواقف سيارات بالقوصية، ديروط ومنفلوط، بالرغم من التقدم بعدة طلبات في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق.

غلق طريق ديروط

الثاني: تكرار غلق طريق ديروط - الفرافرة بسبب تراكم الكثبان الرملية وتقاعس الأجهزة التنفيذية عن التحرك الفوري لازالة الرمال وفتح الطريق، مما أدى إلى توقف حركة سير السيارات بالطريق، مع ضرورة إنشاء نقاط ارتكاز بالطريق وتجهيزها بالمعدات اللازمة لسرعة إزالة الرمال واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تكرار هذه الظاهرة.