الأهلي يتدرب اليوم في أول مران بالمغرب استعداداً لنهائى أفريقيا

/640523/الأهلي-يتدرب-اليوم-في-أول-مران-بالمغرب-استعدادا-لنهائى-أفريقيا

يخوض الأهلي أول مران اليوم في المغرب تمهيداً لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ويرصج دوت الخليج التفاصيل:

ويتدرب الأهلي في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب ، التاسعة بتوقيت القاهرة، ووصلت بعثة الأهلي المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة لخوض النهائي الأفريقي المرتقب الذي يأمل الأهلي في الفوز به من أجل حصد النجمة الأفريقية العاشرة.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.