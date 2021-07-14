/640522/مواعيد-مباريات-اليوم--الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها، ودية باريس سان جرمان مام لو مان في إطار إستعدادات الموسم الجديد، و4 مباريات في الدوري المغربي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تقام مباراة الرجاء أمام المغرب التطواني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً - Arryadia SD/HD

تقام إتحاد طنجة أمام الدفاع الجديدي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.15 مساءً Arryadia SD/HD.

تقام شباب المحمدية أمام المغرب الفاسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10.30 مساءً Arryadia SD/HD

تقام مولودية وجدة أمام الوداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10.30 مساءً Arryadia SD/HD

مواعيد المباريات الودية للأندية

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام فريق لو مان الفرنسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 صباحاً

تقام مباراة ليل الفرنسي أمام جينت البلجيكيوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساءً

تقام مباراة إيندهوفن أمام الهولندي باوك سالونيكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8 مساءً

تقام مباراة سيلتك الأسكتلندي أمام فريق بريستول سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.45 مساءً.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.