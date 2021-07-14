سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان ومركز علوم حضارة...

ألقى السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، المحاضرة السنوية لمعهد دراسات البلقان ومركز علوم حضارة تراكيا بمناسبة انتهاء العام الدراسي بالمعهد تحت عنوان "بناء الجسور بين منطقتي البلقان والبحر المتوسط". تناولت المحاضرة إلقاء الضوء على العلاقات التاريخية بين المنطقتين عبر الحقب المختلفة منذ العصر الفرعوني وحتى الوقت الحاضر، فضلاً عن تسليط الضوء على العلاقات المصرية-البلغارية كمثال للجسور الممتدة بين المنطقتين، وكذلك أبرز مجالات التبادل والتعاون المختلفة، والمستقبلية، بين مصر، وبلغاريا، وإقليم جنوب شرق أوروبا.

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