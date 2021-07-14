أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021.

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات مع سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. ويتناول اللقاء - الذى يعقد بقصر التحرير - العلاقات المصرية اللبنانية المتميزة والتطورات الجارية فى لبنان على ضوء جهود تشكيل الحكومة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

القاهرة

تسير مصر للطيران 76 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 5772 راكبًا لوجهات مختلفة بمعدل 54 رحلة دولية إلى كل من دبى، بغداد، كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبى، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، مسقط، أديس أبابا، وواشنطن، بالإضافة إلى 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأسيوط وسوهاج وبرج العرب، و6 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال، الورش الرئيسية للمعدات الثقيلة "الهراسات" والورش الإنتاجية الخاصة بمد هيئة نظافة وتجميل القاهرة باحتياجاتها من أعمال الحديد والخشب والملابس وغيرها بتكلفة تقارب 9 ملايين جنيه وذلك بشارع المنصورية بالدراسة بجوار قسم الجمالية.

الإسكندرية

يفتتح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمر "الهجرة غير الشرعية فى حوض البحر المتوسط"، والذى يستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين والخبراء.

واشنطن

تعيد الولايات المتحدة فتح النصب التذكارى الشهير "نصب واشنطن" للزيارة بعد ستة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة "كورونا".