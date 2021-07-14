نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل بالشروط النهائية والأسعار في المقال التالي

مبادرة التمويل العقاري 2021 رسميا حيث أعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء رسميا عن شروط مبادرة الرئيس للتمويل العقاري لكلا من متوسطي ومحدودي الدخل. ليكون ذلك بسعر فائدة متناقص 3 % ولأول مرة أطول فترة للسداد تصل إلي 30 عاما. وجاء ذلك بعد نجاح العديد من مبادرات التمويلات العقارية التي تتم تحت اشراف البنك المركزي. شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل قام البنك المركزي بتحديد شروط لمحدودي الدخل وكذلك المستفيدين منها وهي كالتالي: انطباق المبادرة على محدودي الدخل. يتم تحديد قيمة الدخل وكذلك الوحدات الخاصة بهم عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي وكذلك دعم التمويل العقاري. أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الحالي 4.5 ألف جنيه مصري للفرد الأعزب. و6 آلاف جنيه مصري للأسر. يجب أن يكون قيمة الوحدة تبلغ حاليا 350 ألف جنيه. ويتم دفع 10% كدفعة مقدمة. لا بد من أن يكون المستفيد من المبادرة مصري الجنسية. أهداف مبادرة الرئيس للتمويل العقاري جاءت المبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك لإتاحة الفرص للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل للحصول على السكن الملائم لهم بأسعار مدعمة مع إمكانية السداد علي فترات زمنية طويلة الأمد. تم إطلاق المبادرة من قبل البنك المركزي وجاء ذلك بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال شركات التمويل العقاري وكذلك البنوك للتسهيل على محدودي ومتوسطي الدخل في شراء الوحدات السكنية. شرائح الأسعار في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حدد البنك المركزي بعض شروط المبادرة لمحدودي الدخل وهي كالتالي: يجب أن يكون صافي الربح للمستفيد من المبادرة 10 آلاف جنيه مصري للفرد الأعزب. 14 ألف جنيه للأسر. تصل سعر الوحدة السكنية إلي 1.1 مليون جنيه مصري كحد أقصي. ويدفع المستفيد 15% كدفعة مقدمة. في حالة زيادة سعر الوحدة عن 1.1 مليون جنيه مصري. وتصل سعرها إلي 1.4 مليون جنيه مصري. يدفع المستفيد 20 % كدفعة مقدمة ويعد ذلك حد أدنى من إجمالي سعر الوحدة. يجب أن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب وكذلك جاهزة للسكن. والسماح للبنك بقبول الضمانات البديلة إذا كانت الوحدة غير مسجلة وبالتالي يصعب رهنها. يشترط أن يكون المستفيد مصري الجنسية. شروط أخري خاصة بمبادرة البنك المركزي يسمح لمن لهم دخل من أصحاب المهن الحرة والحرفيين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المبادرة. كما سمح البنك المركزي لأصحاب المعاشات الاستفادة من المباردة بشروط أن لا يتعدى السن 75 عاما في نهاية مدة التمويل. وإن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليس الموسمي. في حالة الاستفادة من أحدي المبادرات السابقة. لا يسمح للفرد أو الأسرة الاستفادة من هذه المبادرة. وإتاحة التمويل لوحدة فقط من خلال المبادرة الجديدة. الوسوم عمر شويل - جدة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل بالشروط النهائية والأسعار - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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