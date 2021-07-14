فيديو - التنظيم والإدارة يزف بشرى لـ 880 ألف موظف فى الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركز للتنظيم و الإدارة، إن هناك مشروع قرار لـ ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن هذا القرار بصدد العرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وأضاف، خلال حواره لـ برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى" الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة المالية، بصرف حافز للموظفين على الدرجة الأولى. وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 880 ألف موظف سيتم ترقيتهم ويحصلون على حافز مادى. جدير بالذكر، أن وزارة المالية بدأت فى صرف مرتبات شهر يوليو الجارى بدءا من أمس الأول الإثنين، بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك.

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