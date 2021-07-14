/640520/عبد-الناصر-زيدان-رئيس-الزمالك-داخل-على-كلوب-هاوس-والخطيب-مسافر-يجيب-النجمة-العاشرة

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال برنامج كورة بلدنا، الذي يٌذاع عبر موقع دوت الخليج، أن ظهور حسين لبيب على “كلوب هاوس” تعد سقطة كبيرة لرمز الزمالك، والذي يمثل رئيس مجلس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي القلعة البيضاء.

وقال عبد الناصر: “ لايجوز لرئيس نادي كبير مثل الزمالك أن يشارك في تطبيق “كلوب هاوس”.

حسين لبيب في كلوب هاوس

وأضاف: “حسين لبيب قرر الظهور على كلوب هاوس، لكسب ثقة وأصوات أعضاء النادي، في الفترة القادمة”.

وزاد: “مينفعش رئيس نادي كالزمالك، أن يدخل ويشارك في الكلوب هاوس”.

وأكمل: “لاعبي الزمالك، يشاركون في التطبيق ودا مفهوش حاجه ولا يأتي بضرر على لاعبي الفريق، ولكن كيف لرئيس نادي، أن يفعل ذلك، وليس أي نادي، إنه القلعة البيضاء، وهو رمز للنادي”.

وواصل: “ما يفعله حسين لبيب في كلوب هاوس، يأتي من أجل الإنتخابات القادمة”.

واختتم: “الخطيب مسافر على المغرب لحصد النجمة العاشرة، ولبيب ذاهب لتطبيق “كلوب هاوس”.

الزمالك ينفي وجود أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس".

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وشدد لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".

الزمالك رفض خوض مباراة أسوان

وكان نادي الزمالك قد أصدر بالأمس بيانا يؤكد فيه عدم خوضه مباراة أسوان في كأس مصر والمقرر لها يوم 9 أغسطس المقبل من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.