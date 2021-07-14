/640519/نائب-رئيس-أسوان-يكشف-لـ-عبدالناصر-زيدان-كواليس-مثيرة-عن-نقل-مواجهة-الأهلي-للقاهرة-ماذا-قال--فيديو

كشف مجدي سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، تفاصيل وكواليس مفاوضات الأهلي مع ناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، حول موعد وملعب مواجهة الفريقين، من خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، من داخل استوديو دوت الخليج.

وقال: "إقامة المباراة مع الأهلي في القاهرة، جاءت بسبب الأوضاع الحالية في النادي، من مشاكل تقنية".

وأكمل: "خالد الغندور معاه مشاكل مع الأهلي، يبقى ملوش دخل بفريق أسوان".

وزاد: "نقل المباراة كان بسبب مشكلة الكهرباء في أسوان، وطلبنا من أحمد مجاهد أن تنطلق المباراة في الرابعة مساء، ولكنه رفض".

وأردف: "وعلق مجاهد على سبب الرفض، والذي أكد فيه أن درجة الحرارة في أسوان لا تسمح بموعد المباراة".

وواصل: " الأهلي لم يطالبنا، ولم يتصل أحد من الأهلي".

مديونيات أسوان

وأكمل: "النادي سيخوض كل مبارياته في ملعب بترو سبورت، واستاد الجيش رفض".

وأضاف: " الفنادق في أسوان، والعديد من المؤسسات في أسوان، تدين النادي بمبالغ كبيرة وطلبنا دعم وزير الرياضة والمحافظ".

واختتم: "نشكر وزير الشباب والرياضة، على الدعم ولدينا الثقة في القادم من دعم أشرف صبحي في الفترة القادمة".

الزمالك ينفي وجود أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس".

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وشدد لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".

الزمالك رفض خوض مباراة أسوان

وكان نادي الزمالك قد أصدر بالأمس بيانا يؤكد فيه عدم خوضه مباراة أسوان في كأس مصر والمقرر لها يوم 9 أغسطس المقبل من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.