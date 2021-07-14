/640516/عبد-الناصر-زيدان-الغندور-أخطأ-في-حق-أسوان-وأهلها-والنادي-قادر-على-حماية-حقوقه-فيديو

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان أن خالد الغندور أخطأ في حق نادي أسوان، بسبب نقل مباراة الفريق للقاهرة، وجاء ذلك من داخل استوديو دوت الخليج

وقال: “خالد الغندور يضاعف الأجور للصفحات المأجورة، للهجوم عليا، وعلى موقع كورة بلدنا، وتحيا مصر”.

وأضاف: “فاروق جعفر تصدر تطبيق تويتر، بـ هاشتاج “فاروق جعفر سبوبة” بعد الهجوم على عبد الناصر زيدان”.

الكلام تغير علشان المصلحة

وزاد: “في الماضي قالوا فاروق جعفر فوق الجميع، ولكن اليوم كلامهم اتغير عشان المصلحة”.

وواصل: “من يحاسب خالد الغندور بسبب إهانة نادي أسوان، والإدارة وشعب أسوان”.

وأضاف: “نادي أسوان يقاضي خالد الغندور، بعد الإهانة للنادي وقدراته”.

وأختتم: “أسوان نادي كبير، ويقدر يأتي بحقة من الغندور وأمثالة”.

الزمالك يعلن اقتراب نقل مباراة غزل المحلة للإسكندرية

كشف حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن مصير ملعب مباراة الفارس الأبيض أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وأكد حسين السمري خلال تصريحات تلفزيونية : " الزمالك طلب من إدارة غزل المحلة نقل مواجهة الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين من استاد القاهرة الي استاد الإسكندرية". وتابع السمري: "إدارة المحلة وافقت على الطلب المقدم من جانب القلعة البيضاء، مشيرا أن النية تتجه نحو نقل المباراة إلى الإسكندرية بعد أن تأجلت المواجهة بسبب إصلاحات في ملعب القاهرة. ويعد تجاهل الزمالك لوضع مباراة أسوان ضمن مواجهات كأس مصر هو أمر يوضح أن قرار تاجيل المواجهة أصبح قريب للغاية.

لبيب ينفي وجود أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس".

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وشدد لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".