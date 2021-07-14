توجيهات وزير الطيران لـ عمال مبنى الركاب 3 : استعدوا جيدا لـ العيد والصيف

جدة - نرمين السيد - قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمبنى الركاب ٣ بمطار القاهرة الدولى، للوقوف على انتظامية سير العمل بالمطار ومتابعة حركة السفر والوصول، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين.





رافق الوزير خلال الجولة، باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، حيث تأتى الجولة فى ضوء زيادة الحركة الجوية و كثافة التشغيل التى تشهدها المطارات المصرية خلال أجازة الموسم الصيفى الحالى. وتفقد وزير الطيران المدنى صالة الوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن الوزير على اتباع و تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل مبنى المطار حفاظا على سلامة وصحة العاملين والركاب. وأشاد وزير الطيران خلال الجولة، بمجهودات العاملين المبذولة بالمطار، موجها بضرورة الاستعداد للزيادة المتوقعة فى حركة التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والإجازات الصيفية، حيث من المقرر أن تنظم مصر للطيران 240 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم"، بالإضافة إلى رحلات شركات الطيران المصرية الخاصة خلال إجازة العيد وكذلك كثافة التشغيل التى تشهدها رحلات الوصول الدولية خلال تلك الفترة. وقدم وزير الطيران المدنى الشكر لجميع الجهات العاملة بالمطار من رجال الشرطة والجمارك والحجر الصحى والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركات الخدمات العاملة بالمطار على جهودهم المشرفة.

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