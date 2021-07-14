جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذى أجراه محافظ الشرقية مع أهالى قرى مركز الحسينية بقرية قهبونة لمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بنطاق قرى المركز والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعا والعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.
وقال المحافظ إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حلم يتحقق على أرض الشرقية حيث ستشهد قراها نقله نوعية وحضارية فى كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها، مشيراً إلى أن اختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لاحتياجات المواطنين بالقرى التى تعانى من نقص شديد فى الخدمات لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.
وخلال اللقاء قدم ممثلو الشركات والهيئات ومديرو مديريات الخدمية عرضا تفصيلياً عن حجم المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياه كريمة، حيث تمت الإشارة إلى أن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمنى المحدد ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل أى عقبات تقف أمام التنفيذ.
وفى نهاية اللقاء قدم الأهالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته الكريمة التى أطلقها لتطوير قرى الريف المصرى كما قدموا الشكر لمحافظ الشرقية على متابعته نسب تنفيذ المشروعات الجارية وإجراء حوار مجتمعى معهم للتعرف على آرائهم والاستماع لمقترحاتهم لاستكمال أعمال التطوير التى تشهدها القرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية: مبادرة حياة كريمة تسير بقفزات سريعة وبصورة منتظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.