/640518/نائب-رئيس-أسوان-لـ-عبدالناصر-زيدان-نقاطع-قناة-الزمالك-وسنقاضي-خالد-الغندور-عشان-مالوش-في-الإعلام

أكد مجدي سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن ناديه سيتعامل مع خالد الغندور في الفترة القادمة، في المحاكم بعد الإهانة التي وجهها للفريق، وجاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، من داخل استوديو دوت الخليج.

وقال: "الزمالك لعب المباراة الأولى في القاهرة، في بداية الموسم الماضي، ورفض الذهاب لأسوان بسبب تكلفة الفريق، وطالب بالمباراة في القاهرة، وأسوان ملقيش معسكر ليه في القاهرة زي ماهو بيطلب".

وأضاف: "الموسم الماضي الزمالك رفض تبديل المباراة بين الفريقين من أسوان في العودة، والذهاب في القاهرة".

وزاد: "الزمالك رفض تبديل المباراة في بداية الموسم الحالي، وفرض علينا اللاعب في القاهرة".

وأردف: "لو قناة الزمالك طلب مداخلة من مسئولي أسوان، كان هيحصل وهنوضح السبب".

وزاد: "المباراة مع الأهلي، جاءت بسبب الأوضاع الحالية في النادي، من مشاكل تقنية".

وأكمل: "خالد الغندور معاه مشاكل مع الأهلي، يبقى ملوش دخل بفريق أسوان".

وزاد: "مسئولين قناة الزمالك، عليهم ان يعرفوا أن الغندور ملوش في الإعلام".

وأكمل: "كلفنا محامي النادي، وسيتعامل مع الغندور، وبينا المحاكم".

واختتم: " الزمالك طالبنا بمعسكر في أسوان، بالرغم من أنه رفض فتح معسكر للفريق في مباراة القاهرة".