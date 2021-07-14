مليون زائر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ52

أعلنت وزارة الثقافة أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ52 تجاوز حاجز المليون زائر فعلى، ليصبح الأول فى العالم من حيث عدد الزائرين منذ جائحة كورونا حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اتخذت سلسلة من الإجراءات دعما لصناعة النشر والناشرين بهذه الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب، تمثل أهمها زيادة عدد أيام معرض الكتاب مع الإبقاء على قيمة الإيجار وفقا للمدة التى كانت مقررة سلفا ليستفيد الناشرين منها دعما لصناعة النشر.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.