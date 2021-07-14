فيديوجراف.. وزير الأوقاف يحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجاءت الضوابط كالآتى: - صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط. - عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة. - ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد. - اصطحاب المصلى الشخصى. - مراعاة علامات التباعد الاجتماعى. - عدم فتح دورات المياه. - فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق. - لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق. - عدم اصطحاب الأطفال فى الصلاة - لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة.

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