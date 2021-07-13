/640512/مقتصر-على-الكابلز-وممنوع-الهوت-شورت-تعرف-على-شروط-حضور-حفل-روبي

تستعد المطربة روبي لإحياء حفلها الغنائي المقبل في الساحل الشمالي وذلك يوم 16 من شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

دوت الخليج يكشف شروط الانضمام لحفل روبي بالساحل الشمالي.

روبي تعلن شروط حضور حفلها بالساحل الشمالي

وكشفت روبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، شروط حفلها المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وهي ( عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، يُسمح باستخدام التوربانات، منع ارتداء هوت شورت أو ملابس رياضية. ، والأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً، الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا).

روبي تنتظر عرض مسلسل «شقة 6»

ومن ناحية أخرى، تنتظر روبي طرح مسلسلها الجديد «شقة 6»، المقرر عرضه بدايًة من شهر أغسطس المقبل عبر منصة «شاهد vip»، من إخراج محمود كامل، تأليف رفيق القاضي، ويشارك في العمل كلٌ من صلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وأحمد حاتم وغيرهم.

قصة مسلسل «شقة 6»

تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم داخل إحدى العمارات، تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.