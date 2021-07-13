بالرابط والخطوات تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إليكترونياً 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، مع اطلاق فاتورة شهر يوليو؟ والتي تم إصدارها من قبل الشركة المصرية للاتصالات خلال الايام الماضية، حيث نجد ان العديد من الاشخاص في مختلف أنحاء الجمهورية، ينهالو بعمليات البحث للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي شهر يوليو الجاري، وذلك ليتم دفعها في الوقت المحدد لها، منعا لتسجيل غرامات تأخير، أو فصل الحرارة التي تؤدي الى انقطاع الانترنت الهوائي. كما تتطلق شركة المصرية للاتصالات لعملائها امكانية الاستعلام عن الفاتورة بطرق عديدة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على خطوات ورابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي الخاصة 2021 الكترونياً، وكذلك كيفية دفع الفاتورة بسهولة بأكثر من طريقة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها امكانية معرفة فاتورة التليفون الأرضي، بسهولة وبأكثر من طريقة، فيمكن ان يتم الاستعلام عبر الإنترنت، عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، او عن طريق التوجه إلى أحد الأفرع الرئيسية، ويتم الاستعلام إليكترونياً من خلال ما يلي.

– اولا يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ثم كتابة الكود الخاص بالمحافظة التابعة للعميل، ومن ثم كتابة رقم الخط الأرضي والضغط على الاستعلام لتتلقي تفاصيل الفاتورة.

– ويمكن الاتصال والاستفسار على الخط الساخن 19777، ويتم كتابة رقم التليفون، ثم كود المحافظة.

كيفية سداد فاتورة الخط الارضي لشهر يوليو 2021

يمكن بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من، سدادها عن طريق الفروع التابعة للشركة المصرية للاتصالات في كافة انحاء الجمهورية.

– كما يمكنك الدفع عن طريق خدمات فوري، خدماتي، وأمان.

– ويمكنك كذلك الدفع من خلال الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، واختيار طريقة الدفع المناسبة. ومعرفة مواعيد السماح المقررة لدفع الفاتورة.