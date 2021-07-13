الصحة تكشف تفاصيل مصحة شقيق رامى صبرى المتوفى

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور هشام زكى، مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، على وفاة كريم صبرى، شقيق الفنان رامى صبرى، قائلًا: "عدد المصحات المرخصة فى القطاع الخاص لعلاج الإدمان والصحة النفسية تبلغ 15-20 مستشفى و95 مركز قطاع خاص بخلاف المستشفيات الحكومية".





وكشف زكى فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن شروط حصول القطاع الخاص على تراخيص المراكز الصحية يخضع للقانون 153 لسنة 2004 وقانون رعاية المريض النفسى لسنة 2009 حيث تتم الإجراءات وفقًا للمستندات المحددة منها تسجيل المركز فى المجلس القومى للصحة النفسية، حيث أن هناك شرطًا وهو أن يشرف المجلس على تلك الإجراءات ويتم تسجيل المركز أولًا فى المركز الإقليمى التابع للصحة فى كل محافظة يعقبها إجراءات تراخيص المنشاة الطبية".

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وحول الفيلا التى تم تخصيصها كمصحة لعلاج الإدمان والتى لقى شقيق الفنان رامى صبرى حتفه غرقًا بعد هروبه منها، قال: "هذه منشأة غير رسمية وغير معترف بها وفقًا للإجراءات والاشتراطات وهى عبارة عن فيلا عادية فى شارع عادى وبها عدد من النزلاء غير مبلغ بهم وغير مستوفية للاشتراطات الصحية".

واصل: "أدنى معايير مكافحة العدوى غير موجود فى المكان أصلًا، مفيش حتى لافتة تحمل اسمها وعبارة عن بدروم ودورين وأسرة من دورين فى عدد من الحجرات وكل غرفة بها خمسة أو ستة أسرة".

تابع أن صاحب المنشأة ليس طبيبًا وليس تابعًا للمهن الطبية وليس من ذوى الاختصاص وبها نحو 50 إلى 60 نزيلًا".