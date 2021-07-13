قبل السفر لـ طوكيو.. وزير الرياضة يحضر تدريبات المنتخب الأولمبي لكرة القدم«صور»

/640511/قبل-السفر-لـ-طوكيو-وزير-الرياضة-يحضر-تدريبات-المنتخب-الأولمبي-لكرة-القدمصور

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اخر تدريب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، وذلك قبل سفره للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي تقام خلال الفترة من ٢٣ يوليو الي ٨ أغسطس ٢٠٢١، ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في بعثات مصر المشاركة في طوكيو.

حرص وزير الشباب الحضور في اخر تدريب للمنتخب لمؤازرة المنتخب الأولمبي قبل الإنطلاق إلي طوكيو، ووجهه الوزير كلمات التشجيع والدعم لكامل الفريق وأكد علي اهمية البطولة الأولمبية ومشاركة مصر بها، وأشاد بالإنجاز الذي تحقق في بطولة أفريقيا، مؤكدا عليهم لتقديم أفضل أداء وبذل اقصي جهد في البطولة الأولمبية للفوز بمدالية ورفع اسم مصر.

اكد صبحي ان المنتخب الوطني الاولمبي تقف خلفه الدولة المصرية كلها وتدعمه بالاضافة الي باقي اللاعبين والفرق المشاركة في الأولمبياد، موضحاً على اهمية وضع الاعبين مصر في المقام الاول وبذل كل المجهود من اجل الفوز في مبارياتهم بالاولمبياد، والحصول على ميدالية. واضاف صبحي، انه جاري اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل وصولهم الي طوكيو والمشاركة، مع تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، او التي قد تظهر في المستقبل.

كما وعد اللاعبون وزير الشباب والرياضة ومصر كلها ببذل كل الجهد في سبيل الوصول لميدالية وابعد نقطة في البطولة، مضيفين انهم لا يسعون للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.

وقد قامت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم، بتطعيم عدد من اعضاء البعثة المصرية التي من المقرر أن تشارك في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وذلك بحضور لاعبي مجموعة من الاتحادات الرياضية ومنهم الملاكمة والجمباز والخماسي الحديث وتنس الطاولة والريشة ولُعبة الغطس والتجديف والكياك والكانون على ان يشهد صباح غد الأربعاء استكمال تطعيم باقي البعثة المصرية المشاركة في طوكيو 2020 وذلك بالمركز الطبي الرياضى التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة نصر.

وعلى جانب آخر، خضع اليوم منتخبات كرة اليد وتنس الطاولة والجودو والرماية وبعض أفراد بعثة مصر الإدارية والطبية لمسحات كورونا استعدادا للمشاركة في الاولمبياد.