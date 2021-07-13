/640510/محمد-اسماعيل-تشغيل-محطة-متعددة-الأغراض-في-ميناء-الإسكندرية-يوفر-فرص-عمل-ويخفف-العبء-على-موازنة-الدولة-فيديو

أكد النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على اهمية مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، موضحا اهمية تطوير البنية التحتية الخاصة بالدولة المصرية ، حيث أن هذا المشروع يوفر فرص عمل في الأسكندرية، موجها الشكر إلى لجنة النقل والمواصلات والذي خرج منها مشروع القانون بعد مناقشات موسعة.

وأضاف النائب محمد اسماعيل ، ان هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في إنشاء المرافق، كما سيكون لها دور في توفير فرص العمل للشباب وتخفيف العبئ على موازنة الدولة.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية).

واستعرض المجلس تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال .