/640508/وصول-بعثة-الأهلي-لكازابلانكا-بالمغرب-صور

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ويأتي في مقدمة البعثة محمود الخطيب رئيس بعثة النادي بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج صور وصول بعثة النادي الأهلي لمطار كازابلانكا، بالمغرب.

الأهلي يلتقي مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا علي ملعب محمد الخامس بالمغرب.

سلبية مسحة الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

عودة ثلاثي الأهلي

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن والتر بواليا مهاجم الفريق، وعلي معلول الظهير الأيسر، وعلي لطفي حارس مرمى المارد الأحمر، ويمكنهم خوض تدريبات الفريق الجماعية بداية من الغد الأربعاء، بعد إكتفاء الثلاثي بتدريبات خفيفة في "الجيم" على هامش مران الفريق، وإجراء أشعة على الثلاثي والتأكد من سلامتهم.

قائمة الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها يوم السبات المقبل 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً، في لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدة عودة الثنائي الذي طال غيابهم عن صفوف الفريق، بسبب تعدد الإصابات على التوالي.

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.