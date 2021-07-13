سعد الحريرى يصل مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، فى زيارة للبلاد يلتقى خلالها عدد من المسؤولين، للتشاور فى العديد من الموضوعات والملفات العامة والأزمة اللبنانية.





ومن المقرر، أن يلتقى سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بـ وزيـر الخارجية المصرى سامح شكرى، غد الأربعاء، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير، والوقوف على آخر التطورات السياسية الخاصة بتشكيل حكومة لبنان والملفات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن وزير الخارجية فى آخر زيارة إلى بيروت إبريل الماضى، أكد أن القاهرة مستمرة ببذل كل الجهود للتواصل مع جميع الجهات اللبنانية للخروج من الأزمة الراهنة فى لبنان.

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