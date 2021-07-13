إنفوجراف .. توجيهات محافظ القاهرة قبل عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف، بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بصلاة عيد الأضحى المبارك وعدم أصحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن.

كما قرر خالد عبد العال، فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان"، لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، منعاً للذبح خارج المجازر.

وقرر أيضا تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص رقمى الساخن 114 و 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى.

وفى قطاع النقل العام قرر المحافظ توفير الخدمات فى جميع أنحاء العاصمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على مواقف السرفيس، وتشغيل خطوط أتوبيس خاصة خلال العيد.

وشدد خالد عبدالعال، على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد التى ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أى مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية.

كما شدد على التنسيق مع الإسعاف للتواجد قرب الحدائق، ومراجعة إنارة مناطق المساجد خصوصًا الأثرية، بالإضافة إلى توزيع أكياس بلاستيكية على المواطنين، وتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة.