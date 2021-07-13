640507 /640507/النائب-خالد-مصطفى-يزف-بشري-سارة-لأهالى-دائرته بتوصيل-مياه-الشرب-لمناطق-الجندي-وذكري-وحوض-يوسف 09:40 م - الثلاثاء 13 يوليو 2021 أعلن النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي ،حزب مستقبل وطن أمانه القاهرة، أن المهندس اسماعيل عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة الكبرى ،وافق على بدء تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمنطقة الجندي ببركه الحاج ابتداء من مدرسه حسن جلال حتي تقسيم مدرسه فريد شاهين كاملا ،ومنطقه الحاج ضياء زكري وحوض يوسف وشارع احمد جاد وكل متفرعاته بهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالدائرة. توصيل مياه الشرب لمناطق الجندي وذكري وحوض يوسف وأكد النائب خالد مصطفى، أنه تم إجراء المعاينة اليوم، موجها التحية والتقدير للمهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس اداره شركه المياه والمهندس اسماعيل عبدربه نائب رئيس الشركه والمهندسه سهير، لسرعة الاستجابة لحل أزمة مياه الشرب بمنطقة بركة الحاج ، والمناطق المحرومة بدائرة المرج. تابع موقع دوت الخليج علي

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