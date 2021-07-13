مي حلمي تثير جدلًا بظهورها لأول مرة مع عريسها الجديد

/640506/مي-حلمي-تثير-جدلا-بظهورها-لأول-مرة-مع-عريسها-الجديد

أثارت الإعلامية ومذيعة الكورة مي حلمي جدلًا واسعًا وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها لاقتراب موعد زواجها، ومن ثم نشرها صورة رومانسية تجمعها بحبيها الجديد، ظهر فيها ذراعيهما متشابكان سويًا فقط دون الكشف عن هويته.

دوت الخليج يكشف هوية شريك وحبيب الإعلامية مي حلمي الجديد.

مي حلمي تعلن ارتباطها بعد انفصالها عن محمد رشاد

وسبق وأن أعلنت مي حلمي، عن ارتباطها بشخص آخر بعد انفصالها منذ فترة عن الفنان محمد رشاد.

وكتب حلمي عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "يارب أشوف كل الناس فرحانة قدي"، قبل أن تنشر مقطع فيديو لها من برنامج «25 سؤال» عبر قناة «العربية»، وتسألها المذيعة سارة الدندراوي: "هل تعيش مي حلمي قصة حب حاليا؟"، فترد "احتمال"، وعلّقت على الفيديو قائلة: "بقى أكيد".

وأضافت مي مخاطبة متابعيها: "مش عوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين، يكفي إني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

واختتمت مي حديثها قائلة: "أكتر من 300 رسالة دعاوى بس ليّا منكم أن ربنا يعوضني، وتخيلوا بقى الدعاوى دي في أيام مفترجة كده، يبقى ده عوض ربنا اللي بجد، حياة جديدة وحب ناس ودعاوى أمي وأبويا وعيلتي التانية أنتم، يرزقكم فرحة زي ما فرحتوني وحسستوني بزاغريطكم أني عملت فرح من غير ما أعمل"

محمد رشاد يكشف حقيقة عودته لمي حلمي

هذا وقد نفى المطرب المصري محمد رشاد ما يتم تداوله حول عودته لزوجته السابقة ومذيعة الكورة مي حلمي، مؤكدًا أن تلك الأنباء كاذبة وليس لها أساس من الصحة، وأنه لا يواجد نية لهذا القرار.

عودة محمد رشاد لمي حلمي

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بتويتة كتب فيها: "‏أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسدجات بتتبعتلي تسالني هو في عودة ولا ايه.. وصحف للاسف بكتب اخبار كاذبه تمامًا.. فاحب اقولكم بس حاجه لأنكم تهموني وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي.. العاقل لا يُلدغ مرتين.. وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء".

انفصال محمد رشاد عن مي حلمي

وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلم فى سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.

إلا أنه وبعد أزمات متتالية بين الثنائى سببها اختلاف فى وجهات النظر فيما بينهما، وقررا الانفصال فى سرية، بعدما استقرا على أن هذا هو أنسب حل لهما.