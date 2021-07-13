نشرة أخبار الزمالك اليوم: نقل مباراة غزل المحلة بالدوري.. وحسين لبيب ينفي الحديث مع مجاهد.. ورئيس رياضة دوت الخليج يكشف مصير مباراة أسوان

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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 13/1/2020 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض لعل أبرزها قرار نقل مواجهة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة.

الزمالك يعتمد عدم خوض مباراة أسوان.. وزهرة الجنوب تتلقى إخطارا بالتأجيل

أستقر اتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك وأسوان بكأس مصر بعد إعتراض الطرفين على خوض المواجهة وذلك بعد أن شهدت الساحة الرياضية جدلا كبيرا عقب اعلان الجبلاية جدول الموسم الجديد.

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل أسوان أن النادي تلقى وعدا من اتحاد الكرة بإعادة النظر في موعد مباراة الزمالك وزهرة الجنوب في إطار منافسات كأس مصر، مشيرا أن هذا يتفق مع القلعة البيضاء.

مواعيد مباريات الموسم الجديد للزمالك

ونشر نادي الزمالك عبر الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء جدول مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة في تجاهل تام لمواجهة أسوان بكأس مصر ، ولم يضع النادي مباراة اسوان ضمن الجدول الجديد.

الزمالك يعلن اقتراب نقل مباراة غزل المحلة للإسكندرية

كشف حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن مصير ملعب مباراة الفارس الأبيض أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وأعلن حسين السمري إقتراب نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى ستاد الإسكندرية بدلا من استاد القاهرة في المواجهة المقرر إنطلاقها في الثالث من شهر أغسطس المقبل، ويوضح دوت الخليج أبرز التفاصيل.

وأكد حسين السمري خلال تصريحات تلفزيونية : " الزمالك طلب من إدارة غزل المحلة نقل مواجهة الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين من استاد القاهرة الي استاد الإسكندرية". وتابع السمري: "إدارة المحلة وافقت على الطلب المقدم من جانب القلعة البيضاء، مشيرا أن النية تتجه نحو نقل المباراة إلى الإسكندرية بعد أن تأجلت المواجهة بسبب إصلاحات في ملعب القاهرة. ويعد تجاهل الزمالك لوضع مباراة أسوان ضمن مواجهات كأس مصر هو أمر يوضح أن قرار تاجيل المواجهة أصبح قريب للغاية.

لبيب ينفي وجود أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس".

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وشدد لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".

وكان نادي الزمالك قد أصدر بالأمس بيانا يؤكد فيه عدم خوضه مباراة أسوان في كأس مصر والمقرر لها يوم 9 أغسطس المقبل من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

علي نصير يتحدث عن أزمات الزمالك

علق الناقد الرياضي علي نصير رئيس القسم الرياضي على أزمة مباراة الزمالك وأسوان المؤخرة ضمن منافسات كأس مصر وذلك خلال لقائه الحواري مع الإعلامية نيرة الاحمر في قناة الزمالك.

وقال علي نصير: " اتحاد الكرة فعل أزمة من لا شئ ، ووضع ذاته في موقف المدافع على الرغم من كونه يدير الكرة ويرعى مصالح جميع الأندية بشكل عام".

وتابع نصير: "اتحاد الكرة هو من فعل الأزمة في مباراة الزمالك وأسوان ، وجعل القلعة البيضاء يصدر العديد من البيانات بما يحفظ حقوق الفارس الأبيض بقيادة حسين لبيب ، وهو أمر بمثابة "بلونة إختبار" لقوة المجلس الحالي والذي أكد أن موقفه ثابت في الحفاظ على حقوق القلعة البيضاء".

وواصل نصير: " لا يوجد مبدأ تكافؤ فرص في الوقت الحالي ، كيف يلعب نادي في قبل النهائي وبعض المنافسين مازالوا يخوضون منافسات دور الـ 16 ، لكن أرى أن محاولة إرضاء كافة الأطراف هو المبرر لهذا الموقف".

وواصل: " مبرر وضع المباراة في هذا التوقيت تعود لهذا اليوم غير منطقي ، لأنه في حالة لعب الزمالك مواجهة الكأس وتأهل للنهائي ، سينتظر أيضا مواجهات الأهلي المتبقية والذي يبدأها من دور الـ 16 مروروا للنهائي في حالة الفوز".