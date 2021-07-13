/640501/محمد-أنور-يقتحم-عالم-الغناء-بـ-أنتوا-كده-كلكوا

يخوض نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور تجربة جديدة بدخوله عالم الغناء لأول مرة بأغنية تحمل اسم «أنتوا كده كلكوا»، ومن المقرر طرحها يوم الخميس المقبل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف تفاصيل أغنية محمد أنور الجديدة، والتي تعد أولى تجاربه في عالم الغناء.

أغنية أنتوا كده كلكوا لمحمد أنور

ونشر محمد أنور، البوستر الرسمي لأغنيته «أنتوا كده كلكوا»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "بقالي فترة بحضر لكم مفاجأة يارب تعجبكم.. استنوني في فيديو كليب أغنيتي الجديدة أنتوا كده كلكوا.. ‎يوم الخميس على قناتي الرسمية على يوتيوب وكل منصات الديجيتال".

وأغنية «أنتوا كده كلكوا»، من كلمات وألحان يسرا الجندي، وتوزيع أحمد وحيد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

محمد أنور يجري عملية جراحية

ومن ناحية أخرى، أجرى الفنان محمد أنور جراحة فتاء في البطن، مؤخرًا، إثر شعوره ببعض الآلام، وحرص على طمأنة جمهوره وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك أغلب الناس بيتمني نعم كتير، وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة، للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما يجيلك مرض أو تعمل عملية ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم بقى حلم من أحلامك وساعتها بتتمنى من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك".

وأضاف: "معلش مش قصدي أبقى عميق والله.. بس أصل أنا عملت عمليه صغيرة أوي واتعلمت منها كتير أوي.. فقولت أكتب الكلام ده عشان لما أبقى كويس وأنسى النعمة دي الفيس بوك يفكرني".