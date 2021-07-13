كاف يعلن إقامة أشواط إضافية لحسم نهائي دوري أبطال إفريقيا حال التعادل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة شوطين إضافيين في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع الأهلي وكايزر تشيفز على استاد "مركب محمد الخامس" بمدينة كازابلانكا المغربية، في التاسعة من مساء يوم السبت 17 يوليو الجاري.

وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي أنه سيتم السماح بخمسة تبديلات لكل فريق، مع تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وأضاف أنه إذا انتهى الوقت الأصلي في الـ 90 دقيقة بالتعادل، فسيتم لعب وقت إضافي مدته 30 دقيقة، ويسمح بتبديل إضافي في الشوطين الثالث والرابع، وإذا لم يكن هناك فائز بعد الوقت الإضافي، فسيتم تنفيذ ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وغادرت بعثة النادي الأهلي اليوم متوجه إلى الدار البيضاء للدخول في معسكر مغلق للفريق قبل اللقاء المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

ويأمل النادي الأهلي في تحقيق اللقب العاشر في تاريخه القاري ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم قبل أشهر الفوزو بالتاسعة على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يحصل على جائزة مالية تقدر بـ2.5 مليون دولار، بينما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار.