محافظة الجيزة : قطع المياه غدًا عن مدينة أطفيح لإصلاح عطل بخط الطرد

جدة - نرمين السيد - ذكرت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستوقف تشغيل محطه مياه أطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء حتى الساعة الرابعة صباح بعد غد الخميس وذلك لإصلاح العطل بخط الطرد قطر 1200مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطه مياه أطفيح المرشحة.





وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه خلال تلك الفترة هى: مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها. من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء منها. كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات، مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ، يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية الاحتياجات.

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