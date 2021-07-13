/640504/علي-نصير-يكشف-حظوظ-الزمالك-في-حصد-الدوري-وكأس-مصر

كشف علي نصير عن حظوظ الزمالك في حصد الدوري الممتاز وكأس مصر، موجها رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء قبل المباريات المتبقية من الدوري الممتاز وذلك خلال لقائه الحواري مع الإعلامية نيرة الأحمر في موقع دوت الخليج.

وقال علي نصير : " بطولة كأس مصر هي البطولة المحببة للفارس الأبيض ، وأمامك خطوة فقط متبقية لحصد اللقب ، وأرى أن الفارس الأبيض في النهائي بالتاريخ والارقام ".

علي نصير يكشف حظوظ الزمالك في حصد الدوري وكأس مصر

وتابع : " الأمر في الدوري مختلف بعض الشئ لكنك في الأخير عليك أن تفعل كل مابوسعك لتحقيق هدفك وهو التتويج باللقب ن لكن لايجب أن تفقد ولو نقطة واحدة".

وعلق على الدعم الجماهيري : " على جمهور الزمالك أن يعلم أن المباريات المتبقية ليست للأداء ولكن للفوز وحصد الثلاث نقاط فقط لأن أي فقد للنقاط سيؤثر بشكل سلبي على حال الفريق في الدوري".

رئيس القسم الرياضي بـ دوت الخليج يكشف بوادر أزمة بسبب مباريات الزمالك

كشف علي نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج عن أزمة قد تحدث في حالة اصرار اتحاد الكرة على لعب مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر مشيرا للفرق بين الدوري الممتاز والدوريات الأخرى.

وقال علي نصير : " هناك فرق شاسع بين الدوري المصري والدوريات المختلفة وخاصة الأوروبية ، فالدوريات الأوربية يكون الإعتماد بشكل أكثر على العلم ، لكن في الدوري الممتاز يكون الإعتماد الأكثر على أشخاص بشكل منفرد مثلما حدث مع عامر حسين والذي يتسبب بشكل طبيعي في حدوث أخطاء".

وتابع نصير: " المباريات القادمة للأهلي والزمالك هي بمثابة مواجهات كأس ، أي فريق سيفقد نقطة وحيدة سيكون عاملا مؤثرا في تحديد بطل الدوري الجديد".

وأستكمل : " مباراة الزمالك وأسوان ستضع الفارس الأبيض في مأزق بشكل كبير لأن الفريق سيخوض 3 مباريات في 10 أيام بالإسكندرية بعد إقتراب مباراة القلعة البيضاء وزعيم الفلاحين في ملعب إسكندرية".

وأضاف : " أسوان يحتاج مزيد من الراحة قبل المواجهات الحاسمة فلماذا يتم التعنت أمام الأندية الجماهيرية ؟، ناديي زهرة الجنوب والفارس الأبيض أصحاب شعبية كبيرة ويحتاج كل طرف للنقاط".