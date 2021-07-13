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مثيرة للجدل وجريئة.. شاهد أغرب إطلالات بيلا حديد

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ندى حمدي 0 تبليغ

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استطاعت أن تلمع في عالم الموضة، وحفرت اسمها بحروف من نور في مجال عروض الأزياء العالمية حتى أصبحت كالمغناطيس تجذب إليها كبرى بيوت الأزياء العالمية لتصبح الوجهه الجديدة لمجموعاتهم، تطل على متابعيها بباقة من أكثر الإطلالات غرابة وجرأة، من أشهر عارضات الأزياء على الإطلاق، هي بيلا حديد عارضة الأزياء الأمريكة ذات الأصول الفلسطينية.

دوت الخليج يستعرض إطلالات بيلا حديد التي استطاعت بهم أن تلفت الأنظار إليها وتتصدر التريند.

نبذة عن بيلا حديد

بيلا حديد هي الشقيقة الصغرى لجيجي حديد، حيث تصغرها بعام واحد، وبدأت مشوارها في عروض الأزياء عام 2014، وفي خلال عام واحد أصبحت واحدة من أهم الوجوه للعلامات التجارية الكبرى، إذ يبلغ أجرها 25 مليون دولار، وفي عام 2019، حصلت بيلا صاحبة الـ 24 عامًا، على لقب «أجمل امرأة في العالم» وهذا بحسب معيار "Golden Ratio" أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال

بيلا حديد في عرض فيكتوريا سكريت

أثارت بيلا حديد ضجة عارمة خلال مشاركتها في Harper's Bazaar في شهر سبتمبر من عام 2018، بارتدائها ثوب شفاف أظهر ملابسها الداخلية.

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بيلا حديد تظهر عارية في دعاية أزياء موغلر

شاركت بيلا حديد في الحملة الدعائية الاستثنائية لعلامة الأزياء الفرنسية العالمية «موغلر» التمهيدية للملابس الجاهزة التي تبرز "المنحنيات التشريحية والمناطق المثيرة للشهوة الجنسية"، حيث تحوَّلت إلى مخلوق أسطوري من الميثولوجيا الإغريقية وهو «القنطور المجنح» الذي له جسد حصان وجذع ورأس إنسان. 

وأظهرت لقطات من وراء الكواليس التي وثَّقتها العارضة الحسناء مقتطفات لجسدها العاري ووجها أثناء مسحهما ضوئيًا، ثم عملية تحويلها إلى رسوم متحركة على شكل مخلوق أسطوري مجنح.

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وفي الفيديو الدعائي ثلاثي الأبعاد تظهر بيلا يتحول تمثال فوق أوبرا باريس إلى بيغاسوس ذهبي مجنح يحلق في سماء باريس، وأرفق الفيديو بموسيقى “عائشة ديفي بعنوان"I am not always where my body is" أنا لست دائمًا حيث يكون جسدي".

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بيلا حديد بفستان شفاف في حفل أزياء فيكتوريا سيكريت 

ظهرت عارضة الأزياء بيلا حديد بفستان شفاف ساحر خلال مشاركتها في حفل أزياء فيكتوريا سيكريت 2018.

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بيلا حديد تتعرض لانتقادات بسبب قلادة على شكل رئة بمهرجان كان

فاجأت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد محبيها، بإطلالة مثيرة للجدل أثناء حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائى الـ74 ، وهو ما جعل بيلا حديد تتصدر التريند علي مؤشر البحث جوجل حيث ظهرت بفستان أسود مفتوح الصدروأكمام طويلة يحمل توقيع دار Schiaparelli تصميم دانيال روزبيري من مجموعة خريف وشتاء 2021/2022. 

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كما ارتدت بيلا قلادة ذهبية كبيرة جاءت علي شكل شكل رئتين غطت مفاتنها وصدرها العاري وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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