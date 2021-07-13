وزير الخارجية الأسبق لـ"صالة التحرير": آبى أحمد فى موقف هش.. والنهج المصرى رصين

أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن الاتحاد الأوروبى منوط به تقديم مبادرة عملية عن إدارة المياه، وذلك فى إطار التفاوض حول سد النهضة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي قام باتصالات أجرتها فنلندا بالنيابة عنه في يونيو الماضي في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر تسلك كل الطرق والوسائل بشأن التوصل لحل بشأن سد النهضة، بغض النظر عن النتائج، مردفًا مجلس الأمن لا يمكن أن يقول لمصر "روحى خدى حقك بأيدك".

وذكر أن مصر نهجها دبلوماسى سياسى رصين ومتزن به قدر من الحكمة، ولا تعتمد على الاستفزاز مثل الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يعيش فى موقف عسكرى هش وضعيف للغاية، حيث إن قواته تلقت هزيمة كبيرة على يد قوات تيجراى غير النظامية.