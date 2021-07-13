فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة.. شوقى ينشر قائمة الغشاشين

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أسماء الحالات التى تم ضبطها متلبسة بالغش خلال رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة.





أدى 255 ألفا و353 طالبا - طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 257 ألفا و145 طالب وطالبة، وذلك فى اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا/طالبة. ونفى وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقى، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، ما تردد عن إعلان نتائج لمواد الثانوية العامة يوم السبت المقبل.

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