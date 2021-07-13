غدًا.. شكرى يعقد مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

جدة - نرمين السيد - ومن المنتظر أن يتناول اللقاء، الذى يعقد بقصر التحرير بالقاهرة - العلاقات المصرية اللبنانية المتميزة والتطورات الجارية فى لبنان على ضوء جهود تشكيل الحكومة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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