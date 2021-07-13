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الزي الرسمي للمنتخب في أولمبياد طوكيو 2020

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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كشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن الزي الرسمي للمنتخبات والمقرر إرتدائها في أولمبياط طوكيو 2020 والمقرر إنطلاقات منافستها خلال الأيام المقبلة ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج الزي الرسمي. 

ونال تصميم الزي الرسمي للمنتخب المصري على إعجاب العديد من متابعي الرياضة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل ساعات من إنطلاق أولمبياد طوكيو 2021.  ويرصد دوت الخليج الزي الرسمي:  

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وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة. 

منتخبات اليد والقدم المشاركين في طوكيو 2021

كرة القدم :  محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي. 

كرة اليد :  كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل. 

الخماسي الحديث :  أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل 

السباحة :  علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش  الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام   

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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