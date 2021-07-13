- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
/640497/الزي-الرسمي-للمنتخب-في-أولمبياد-طوكيو-2020
كشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن الزي الرسمي للمنتخبات والمقرر إرتدائها في أولمبياط طوكيو 2020 والمقرر إنطلاقات منافستها خلال الأيام المقبلة ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج الزي الرسمي.
ونال تصميم الزي الرسمي للمنتخب المصري على إعجاب العديد من متابعي الرياضة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل ساعات من إنطلاق أولمبياد طوكيو 2021. ويرصد دوت الخليج الزي الرسمي:
وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.
منتخبات اليد والقدم المشاركين في طوكيو 2021
كرة القدم : محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي.
كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.
الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل
السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزي الرسمي للمنتخب في أولمبياد طوكيو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.