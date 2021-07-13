/640495/النائبة-منى-عبدالله-تستعرض-طلبها-بنقل-البرلمان-بشأن-وجود-العديد-من-المشكلات-بطريق-الكريمات

قالت النائبة منى عبدالله عضو مجلس النواب، أن مشكلة الطرق تؤرق المصريين وذلك نظرا لكثرة الحوادث، موضحة أن الاحصائيات الأخيرة التي تم اجرائها من قبل منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أن عدد الوفيات في مصر بسببها بلغ حوالي 15 ألف فيما وصل المصابون إلى 50 ألف.

مشكلات طريق الكريمات

وأضافت النائبة منى خلال مناقشة طلب إحاطة الخاص بها والمتعلق بشأن وجود العديد من المشكالات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق، موضحة أن أهالي الصعيد يعانوا من الوصلة الموجودة بين طريق الكريمات وحتى طريق بني سويف في الاتجاهين في الاتجاهين.

واوضحت أن طريق الكريمات هو الطريق الذي يمتد لمسافة 309 كيلو متر تبدأ من مدينة حلوان وتمتد غلى محافظة أسوان.

ولفتت إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من أعمال الطريق وأعلنت مطابقة الطريق للمواصفات القياسية للعالمية.