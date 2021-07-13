حمدي قريطم يطالب الحكومة بحل المعوقات التى تواجه المستثمرين وإعادة النظر في الضرائب على الشحن«صور»

/640493/حمدي-قريطم--يطالب-الحكومة-بحل-المعوقات-التى-تواجه-المستثمرين-وإعادة-النظر-في-الضرائب-على-الشحنصور

طالب النائب حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،بالقضاء على كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر من ضرائب وجمارك ، مما يؤثر على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، والمستثمرين ،مشيرا إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه المستثمرين ،وبخاصة ضريبة الشحن علي الشركات في المؤانيء التي تم تطبيقها بأثر رجعي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة

مشاكل قطاع الصناعة

وشدد قريطم خلال اجتماع لجنة الصناعة مساء اليوم ،برئاسة المهندس معتز محمود لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة،بحل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين وإعادة النظر في الضرائب والجمارك ، خاصة أن هناك العديد من الشركات الصناعية انتهت من الميزانيات ووزعت الارباح ،متسائلا كيف اليوم يتم محاسبتها بأثر رجعي.

وقال إن هناك إشكالية أخري تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، تتمثل في عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد وتأخر اجراءات استخراج السجلات الصناعية.

المنظومة الالكترونية الضريبية

ولفت النائب حمدي قريطم، إلى إن المنظومة الإلكترونية الضريبية الجديد ستحل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتقدير الجزافى لها، مضيفا أن هذه المنظومة ساهمت فى تعظيم الحصيلة الضريبية، مطالبا بمرونة التطبيق من جهة مصلحة الجمارك باستلام الشحنات وسرعة استلامها بما لا يخالف القانون.

هيئة التنمية الصناعية

وبدوره طالب المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هيئة التنمية الصناعية بضرورة إعادة وهيكلة هيئة التنمية الصناعية حتي تستطيع تقديم خدمة متميزة للمستثمر، وضرورة وضع خطة زمنية سريعة للانتهاء من تحويل أرشفة المستندات إلكترونيا على مستوى الجمهوريه. وتحديد الخطة الزمنية للانتهاء من ميكنة كافة الاجراءات و تحويل جميع الارشيف الورقي الى أرشيف الكتروني،.