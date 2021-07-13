هداف «الكونفيدرالية» يهدد عرش محمد شريف في الأهلي «صور»

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أفادت تقارير صحفية كاميرونية اليوم الثلاثاء الموافق السابع من يوليو، أن النادي الأهلي يدرس التعاقد مع مهاجم فريق القطن الكاميروني، لامبرت نجيمي أرينا، لدعم خط الهجوم في الفترة القادمة في حال رحيل محمد شريف، مقابل عرض أوروبي.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات والملفات في صفقات النادي الأهلي، خلال الإنتقالات الصيفية.

الأهلي يمتلك في خط الهجوم الثلاثي محمد شريف هداف الدوري المصري والذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم بمختلف البطولات، ليكون الدوري الممتاز 15 هدف، وبطولة أفريقيا 5 أهداف، وكأس السوبر الإفريقي هدف، بالإضافة لـ مروان محسن ووالتر بواليا.

المواقع الكاميرونية

وأفاد موقع "Kick442" الكاميروني، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أبلغ النادي برغبته في التعاقد مع الشاب لامبرت نجيمي أرينا، مهاجم القطن بعد تألقه الموسم المنصرم.

اللاعب الكاميروني صاحب الـ22 عامًا، سجل 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي مع الفريق ببطولة الكونفدرالية، وخرج من نصف النهائي أمام شبيبة القبائل.

قائمة الأهلي لنهائي أفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

محمود الخطيب

وتستعد بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، لمغادرة القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس، بمدينة كازابلانكا في المغرب

يختتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الأخير قبل السفر للمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل يوم 17 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حكم مباراة الاهلي وكايزر تشيفز

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .