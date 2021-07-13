قائمة أفلام عيد الأضحى 2021..«موسى» و«ليلة العيد» في المقدمة

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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لذا أصبح محبي السينمات في ترقب مستمر لكل ماهو جديد حول الأفلام التي من المقرر عرضها خلال موسم العيد، فضلا عن نسبة اتساع دور العرض من جمهور، وذلك بعد فترة الانقطاع التي حلت على دور العرض بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسنعرض في هذا التقرير أبرز أفلام موسم عيد الأضحى.

دوت الخليج يكشف الأفلام التي من المقرر عرضها ضمن موسم عيد الأضحى

فيلم الخيال العلمي موسى

يأتي على قمة الأفلام المختارة لعرضها ضمن موسم عيد الأضحى لعام 2021 فيلم “موسى” تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، شارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

فيلم الإنس والنمس لمحمد هنيدي

ويستعد الفنان محمد هنيدي لعرض فيلمه الجديد “النمس والإنس” بعد عدة تأجيلات بسبب تخوف صناع العمل من عدم جني الايرادت المتوقعة للفيلم، وهو من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

فيلم قضايا المرأة المثيرة “ليلة العيد”

انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد فيلمه الجديد "ليلة العيد"، ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، لمحاولة اللحاق بموسم عيد الأضحى المقبل مثلما يتمنى منتجه أحمد السبكى.

وتدورأحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم العارف يناقش قضية الاختراق الالكتروني

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني منذ أيام عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح فيلم " العارف" خلال موسم عيد الأضحى بنشر البوستر الدعائي للفيلم والذي تم تصويره في 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزا) ،

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس (أحمد عز) في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي، والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب إنتاج شركة سينرجي.

استمرار عرض البعض لا يذهب للمأذون مرتين في عيد الأضحى

ويستكمل صناع فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” عرضه ضمن موسم عيد الأضحى بعدما حصد ايرادات مرتفعة خلال فترة عرضه، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.