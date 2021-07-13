مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية 

جدة - نرمين السيد - قامت مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبى المعتمدين فى القاهرة، برئاسة سفير المكسيك -عميد المجموعة - بزيارة إلى مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف التعرف على أنشطته وبحث فرص التعاون الممكنة معه.





واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى أنشطة المركز المختلفة خلال الاجتماع الذى شارك فيه أيضًا السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الجنوبية، وذكر أن أنشطة المركز تهدف إلى بناء قدرات الدول النامية فى مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر ودور المرأة فى السلم والأمن وتغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية.

كما ألقى مدير مركز القاهرة الدولى الضوء على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين - حيث يضطلع المركز بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدى - موضحًا دوره كمنصة إفريقية رفيعة المستوى تعمل على تعزيز العلاقة بين السلم والتنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة وطويلة الأجل.

من جانبهم، أعرب سفراء المجموعة عن تقديرهم لدور مصر الرائد فى مجال السلم والأمن الدوليين ولجهودها المتواصلة من أجل تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال، حيث تنعكس هذه الجهود جليًا فى أنشطة مركز القاهرة ورصيد عمله الدولى والإقليمى، كما أشادوا بمنتدى أسوان بوصفه تجربة فريدة يمكن للمناطق الجغرافية الأخرى الإستفادة منها من أجل الدفع بجهود تحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامين.