فيديو.. محمد الباز لمبتدا : «وجه واحد» دراسة سياسية فى خطاب الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الباز فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه فى العام الحالى شارك فى معرض الكتاب بكتابين أحدهما هو "شفرة 30 يونيو 100 حكاية من قلب الثورة"، فى محاولة لتلخيص أحداث الثورة فى حكايات دون رأى مباشر أو تقييم للأحداث، كنوع من إنعاش الذاكرة لمن عاش الأحداث إلى جانب تعريف الأجيال المقبلة بما حدث فى ظل محاولة أطراف أخرى تشويه الحقيقة.

وقال رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، إن كتابه الآخر هو "وجه واحد" وهو عن فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن أهميته تأتى فى ظل تزاحم الأحداث وحالة الترصد للرئيس وهو ما يمنع الناس من فهم كيف يعمل الرئيس.

وتابع أن الكتاب ليس من كتب المديح السياسى، لكنه دراسة سياسية فى خطاب الرئيس، ويوثق فترة ما قبل توليه الرئاسة لتوضيح الجذور الرئيسية فى شخصيته وتكوينه لفهم طريقة عمله وحديثه مع الشعب طوال الوقت، متوقعًا أن يساهم الكتاب فى فهم الناس لطريقة الرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع فى منطقة سوء فهم بسبب حالة الاستقطاب ووجود فريق لا يقبله بسبب مشكلات سياسية ويحاول طوال الوقت تشويه الصورة.

وأشار إلى أن كتاب "وجه واحد" محاولة لوضع ظاهرة الزعامة السياسية الضخمة للرئيس السيسى فى مكانها الصحيح، مضيفًا أنه عندما تقرأ عن شخصية الرئيس ستصل إلى أنه رجل صاحب وجه واحد، ولا يقول كلامًا فى السر ويغيره فى العلن، أو يتعامل بالطريقة المعروفة للسياسيين بامتلاك وجوه مختلفة لكل حدث أو مناسبة.

وأوضح أن الرئيس كان يستطيع الاحتفاظ بشعبيته منذ 2013 حتى لو لم يتم إنجاز العديد مما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة إلا أنه لديه تصور واضح ويعبر عنه بشكل واضح بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك.

الباز والناشر محمد عبد المنعم

وقال ردًا على مسألة كثرة كتاباته إنه يعمل كاتبًا، ولا يمكن معاتبة طبيب على تواجده فى العيادة بشكل يومى، أو محامٍ لوجوده فى المحكمة كل يوم، خصوصًا وأن ضمن عمله مساحة من الكتابة البحثية والتى لا تحتاج لطقوس أو وحى، وهو يعمل بإخلاص فى عمله لهذا لا يواجه أزمة فى إصدار العديد من الكتابات.

وعن الجمهور الذى يخاطبه، أكد الباز أنه يخاطب الجمهور العام بمختلف مراحلهم السنية، إلا أنه فى إصدارات هذا العام يستهدف الأجيال القادمة بشكل أكبر.