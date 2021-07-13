جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قدم خالص التعازى فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمى بالعراق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. من جانبه، أعرب السيد الكاظمى عن تقديره للسيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة التى تأتى فى اطار العلاقات الاخوية بين مصر والعراق وتميزها على كافة المستويات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يقدم خالص التعازى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.