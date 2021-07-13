/640487/يورو-2020-عقوبة-صارمة-على-الاتحاد-الإنجليزي-من-اليويفا-بسبب-أحداث-شغب-النهائي

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا” بيانًا رسميًا يتهم فيه الاتحاد الإنجليزي بغزو ملعب ويمبلي قبل مواجهة إيطاليا في نهائي يورو 2020، والتي اخفت عنها الصحافة ولإعلامي البريطاني.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الشغب في لقاء منتخبي غنجلترا وإيطاليا، على ملعب ويمبلي بنهائي كأس أمم أوروبا 2020.

واتهم اليويفا، الاتحاد الإنجليزي بعد اقتحام الجماهير لملعب المباراة قبل انطلاقها، وإلقاء الأشياء والمخلفات، بالإضافة للسخرية من النشيد الوطني الإيطالي قبل المباراة أثناء ترديده.

أحداث الشغب في نهائي يورو 2020

بالإضافة إلى ذلك، إطلاق الألعاب النارية في الملعب، والتعدي على الجمهور الإيطالي بعد المباراة.

ولذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تعيين مفتش أخلاقي لإجراء تحقيق أوسع في تصرفات المشجعين داخل وخارج ويمبلي خلال المباراة النهائية.

عقوبة يويفا على الاتحاد الإنجليزي

ومن المحتمل أن تصدر عقوبات على الاتحاد الإنجليزي، أن يلعب الأسود الثلاثة مباريات بدون تواجد مشجعين، خلف الأبواب المغلقة.

احداث شغب في ملعب المباراة

في أحداث المباراة داخل ملعب اللقاء خرج أحد أفراد الجمهور الإنجليزي بعد هدف التعادل من المنتخب الأوزوري في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، والذي تغلب على أمن الملعب ودخل أجواء اللقاء بين الفريقين ولكن كاميرات المباراة لم تأتي به، للحفاظ على المنظر العام للقاء.

واصلت أحداث الشغب خارج حدود ملعب اللقاء، ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بسبب استمرار أحداث اللقاء والتعادل والتوجه للوقت الإضافي، والتي تأتي من أجل الحصول على تذاكر المبارة النهائية والمتوجه باللقب القارة العجوز والثمين.

نتيجة مباراة النهائي

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.