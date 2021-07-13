ريال مدريد يواجة ميلان في أغسطس المقبل 

قرر مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عن خوضه لمباراة ودية أمام فريق ميلان الإيطالي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2021/2022، ويعرض دوت الخليج موعد المباراة الودية التي تجمع ريال مدريد والميلان:

ريال مدريد يخوض مباراة ودية أمام فريق ميلان الإيطالي

نشرت الصفحة الرسمية لفريق ريال مدريد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتويتر، عن خوض الفريق لمباراة ودية أمام فريق ميلان الإيطالي،ضمن الاسعدادات التي يقوم بها الفريق للموسم المقبل.

تعد تلك المباراة هي الثانية التي يخوضها ريال مدريد وديا، استعدادا للموسم الجديد 2021/2022، حيث كان قد أعلن الفريق الميرنجي عن مواجهة فريق رينجرز الأسكتلندي، والذي يدربه ستيفن جيرارد.

موعد مباراة ريال مدريد وميلان

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع فريق ميلان الإيطالي، يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وتقام المباراة على ملعب ورثيرسي بالنمسا، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت الثاهرة.

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يشارك ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي المدير الفني للفريق، أمام فريق ميلان، حيث قام أنشيلوتي بتدريب فريق ميلان سابقا، ونجح أنشيلوتي في قيادة الفريق الإيطالي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2007.

بيريز يهين أساطير ريال مدريد

قامت صحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية، تسريب صوتي لبيريز يعود إلى عام 2006، بعدما استقال من رئاسة النادي، وشملت التسجيلات الصوتية التي نشرتها الصحيفة الإسبانية على قيام بيريز بإهانة إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق، واحد أبرز أساطير الفريق الميرنجي، ولم يكتفي بيريز بإهانة كاسياس، ولكنه قام أيضا بإهانة راؤول جونزاليس، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الفريق الميرنيجي.

تسريبات صوتية لبيريز

وقال بيريز في تلك التسيلات الصوتية عن إيكر كاسياس: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولا يستحق أن يلعب لفريق بحجم ريال مدريد، ولكن ما حدث هو أن الجمهور معجب به، مما يجبرنا على بقائه في الفريق". وتابع "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، وليس هو فقط بل راؤول كذلك". واضاف "أكبر عملية خداع حدثت في ريال مدريد، هو انضمام راؤول وكاسياس".