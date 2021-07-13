/640482/بعد-الحجز-عليه-مواقف-وتصريحات-غريبة-من--مدعي-النبوة-بالغربية-المسيخ-الدجال-سيظهر-فى-مصر

ادعى محفظ قرآن اسمه « محمد حبش» أن المسيخ الدجال سيظهر راكبا دابة، وفسرها بأن هذه الدابة ستكون«طائرة نفاثة» سيجوب بها الأرض من مشرقها لمغربها.

وتابع« محمد حبش» الشهير «المهدي المنتظر»: «الفساد انتشر من الشام إلى العراق، والمسيخ الدجال سيظهر فى مصر وينشر فيها الفساد، وهو غير مقتنع بأن المسيخ الدجال سيظهر على هيئة شخص أعور ومكتوب على وجهه كافر».

لم يكتفى «محمد حبش» الشهير بـ«المهدي المنتظر»، بذلك بل زاد من ادعاءاته بأنه مستعد للجلوس مع أى شخص ليقول حُجته، وأن الله هو من أذن له بالظهور والإعلان للجميع بأنه المهدى المنتظر.

هذا وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، قد وجه بحجز «محمد حبش» مدعي النبوة والمعروف إعلاميا بـ المهدي المنتظر علي ذمة تحريات المباحث لحين إنتهاء تحقيقات والتأكد من نشره الأكاذيب والإدعاءات من عدمه وإثارته البلبلة بين نفوس المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حجز«محمد حبش» مدعي النبوة والمعروف إعلاميًا بالمهد المنتظر على ذمة التحقيقات

ضبط المهدي المنتظر المزيف بقبضة الشرطة في الغربية

كما وجه المحامي العام بسرعه سماع أقوال شهود العيان من الجيران للتأكد من أنشطه «حبش»، التي يزاولها والوقوف علي صحه تورطه في أعمال الدجل والشعوذه من عدمه .

وكان ضباط مباحث مركز قطور نجح في إلقاء القبض علي محفظ قرآن يدعي "محمد. م. ح" مقيم بمركز قطور بسبب ترويجة لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، لادعائه أنه المهدى المنتظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم اقتياده إلى ديوان مركز قطور.

كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بتمكن قوات الشرطة من ضبط المهدي المنتظر حال تواجده داخل دائرة مركز قطور .

محفظ قران « المهدي المنتظر»

وكانت قري مركز قطور بمحافظة الغربية شهدت قيام محفظ قرآن يدعي «محمد .م. ح» بتعليق يافطة علي باب منزلة مكتوب عليها ، دار المهدي المنتظر لتحفيظ القرآن الكريم .

وأدعي محفظ القرآن من خلال ظهورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه و يقفون في طريقه لاعاقته.

ملابسات الواقعة

وكشف أن سبب تعليقه لليافطة أنه يمشي بأمر من الله، ويتلقي تعليمات من الله، مضيفا أن المسيح الدجال ظهر له في منام و تحدث معه و دار بينه حوار و قال إنه مواطن عادي لكنه يتميز عنا و يمكن للناس قوية الايمان أن تعرف.

و على الفور كلفت إدارة البحث الجنائي بالغربية، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .