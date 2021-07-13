إصابة شرطيين فى إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية ومقتل منفذ الهجوم

أصيب شرطيان بجروح جراء إطلاق نار وقع فى مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، حسبما قالت الشرطة المحلية عبر صفحتها فى موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع قرب مركز تجاري، حيث أطلق رجل مجهول النار على عناصر الأمن. وأضافت الشرطة أن المشتبه به أصيب بطلقة نارية أثناء الحادث وتم نقله إلى المستشفى حيث توفى متأثرا بجراحه.

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