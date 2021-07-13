نقل النواب توصى بتشكيل لجنة لمتابعة إمكانية ربط الصف بالدائرى الإقليمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء عابد بحضور أعضاء اللجنة ومسئولين من وزارة النقل. وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة مدينة الصف بمحافظة الجيزة إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائرى الإقليمى مصر/ أسيوط الشرقى لخدمة أهالى المدينة وتوابعها. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر والنائب أحمد سعد نويصر والنائبة أسماء الجمال لمعاينة المدخل والمخرج الخاص بمدينة الصف، ومدى إمكانية ربط الطريق الشرقى بالغربى. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعى من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمى.

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