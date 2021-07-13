/640481/الزمالك-يعتمد-عدم-خوض-مباراة-أسوان-وزهرة-الجنوب-تتلقى-إخطارا-بالتأجيل

أستقر اتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك وأسوان بكأس مصر بعد إعتراض الطرفين على خوض المواجهة وذلك بعد أن شهدت الساحة الرياضية جدلا كبيرا عقب اعلان الجبلاية جدول الموسم الجديد.

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل أسوان أن النادي تلقى وعدا من اتحاد الكرة بإعادة النظر في موعد مباراة الزمالك وزهرة الجنوب في إطار منافسات كأس مصر، مشيرا أن هذا يتفق مع القلعة البيضاء.

مواعيد مباريات الموسم الجديد للزمالك

ونشر نادي الزمالك عبر الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء جدول مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة في تجاهل تام لمواجهة أسوان بكأس مصر ، ولم يضع النادي مباراة اسوان ضمن الجدول الجديد.

ويعد تجاهل الزمالك لوضع مباراة أسوان ضمن مواجهات كأس مصر هو أمر يوضح أن قرار تاجيل المواجهة أصبح قريب للغاية.

كشف حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن مصير ملعب مباراة الفارس الأبيض أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وأعلن حسين لبيب إقتراب نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى ستاد الإسكندرية بدلا من استاد القاهرة في المواجهة المقرر إنطلاقها في الثالث من شهر أغسطس المقبل.

وأكد حسين السمري خلال تصريحات تلفزيونية : " الزمالك طلب من إدارة غزل المحلة نقل مواجهة الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين من استاد القاهرة الي استاد الإسكندرية".

السمري يتحدث عن مباراة الزمالك والمحلة

وتابع السمري: "إدارة المحلة وافقت على الطلب المقدم من جانب القلعة البيضاء، مشيرا أن النية تتجه نحو نقل المباراة إلى الإسكندرية بعد أن تأجلت المواجهة بسبب إصلاحات في ملعب القاهرة.

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها، تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشيئن بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

اجتماع لجنة الزمالك

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.