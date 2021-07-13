/640479/أقصى-الفراعنة-من-أمم-إفريقيا-مدرب-كايزر-تشيفز-تخصص-خطف-الكروي أمام-الكبار

يواجه النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء فريق كايزر تشيفز تحت القيادة الفنية للمدرب ستيوارت باكستر الذي تولى المسئولية لكنه مازال في منصب المستشار الفني وقد لا يتواجد على دكة بدلاء الفريقين.

ويعتمد السويسري ستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز الجديد على طريقة « الخطف الكروي» وهي إحراز هدفا ثم العودة لصفوف الفريق في الخلف والدفاع بإستماتة كبيرة.

أقصى الفراعنة من أمم إفريقيا.. مدرب كايزر تشيفز تخصص «الخطف الكروي»

ويرتبط المدرب باكستر بذكرى سيئة للجمهور المصري حيق سبق وأقصى السويسري الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية على أرض الكنانة حينما كان مدربا لصفوف جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية.

وكرر السويسري نفس الأمر مع الوداد المغربي في المغرب ، حيث حقق كايزر تشيفز الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف في المواجة التي أنتهت بهدف نظيف في لقاء الذهاب والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

ويستعرض دوت الخليج أرقام حراس كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا

أرقام بروس بفوما «الحارث الثالث» لعب : 25 مباراة استقبل : 30 هدفا كلين شيت : 7 مباريات

أرقام إيتوملينج خون «الحارس الثاني » لعب :326 استقبل: 251 كلين شيت :149 أرقام دانييل أكباي «الحارس الأول» لعب :162 استقبل: 158 كلين شيت :58

وينوى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إجراء تغييرات على تشكيل الفريق الأول عن تشكيل المارد الأحمر أمام مصر المقاصة في المباراة التي أنتهت بفوز كتيبة المدرب الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الممتاز.

وأستقر بيتسو موسيماني على إستمرار أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن لوقف خطورة جناح كايزر تشيفز في ظل عدم جاهزية هاني بشكل قوي ، بينما من المقرر عودة أليو ديانج لمنتصف الميدان بجانب عمرو السولية، مع استمرار أفشة بجانب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات تحت شريف المهاجم الصريح.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز

وجاءت قائمة الفريق كالأتي: في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون- أيمن أشرف-ياسر إبراهيم- محمد هاني - محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق - مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد- وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.